Витебчанин задержан за хранение клофелина и реланиума

16 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители задержали витебчанина за хранение клофелина и реланиума, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля в квартире по месту жительства задержали бухгалтера одного из предприятий города 1960 года рождения. Житель областного центра хранил дома без рецептов таблетки, в состав которых входит опасное психотропное вещество - клонидин (клофелин), и ампулы с реланиумом.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-
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