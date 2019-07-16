Витебчанин задержан за хранение клофелина и реланиума

16 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители задержали витебчанина за хранение клофелина и реланиума, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля в квартире по месту жительства задержали бухгалтера одного из предприятий города 1960 года рождения. Житель областного центра хранил дома без рецептов таблетки, в состав которых входит опасное психотропное вещество - клонидин (клофелин), и ампулы с реланиумом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-