Витебчанин задержан за оскорбление должностного лица и угрозы семье

16 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске задержали жителя областного центра, который оскорбил должностное лицо и угрожал расправой его семье. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале Следственного комитета Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, утром 12 апреля 26-летний мужчина оставил в деструктивном Telegram-канале комментарий, в котором содержалось оскорбление в адрес представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Также витебчанин угрожал насилием в адрес военнослужащего и его семьи.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.366 (угроза насилием в отношении лица, выполняющего служебные обязанности, и его близких) и ст.369 (оскорбление представителя власти) УК.-0-