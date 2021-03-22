Витебчанин задержан за оскорбление милиционера в интернете

22 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали жителя Витебска, оставившего в адрес сотрудника милиции оскорбительный комментарий на деструктивном Telegram-канале. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
В квартире 35-летнего неработающего жителя Витебска оперативники нашли протестную и нацистскую атрибутику, кастет, медицинские скальпели. Витебчанин получил международную визу 15 марта и собирался выехать в Польшу.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного. Возбуждено уголовное дело за оскорбление должностного лица. Сейчас мужчина находится в ИВС. Ведется проверка на его причастность к преступлениям и правонарушениям, связанным с несанкционированными массовыми мероприятиями.-0-