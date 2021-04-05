5 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанина наградили за поимку грабителя, который напал на женщину и пытался украсть у нее сумку, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 25 марта 55-летняя женщина возвращалась домой по проспекту Фрунзе. Во встречном направлении шел пьяный 41-летний мужчина. Поравнявшись с женщиной, он решил похитить ее сумку и толкнул потерпевшую плечом. Когда она от удара упала на землю, злоумышленник пытался вырвать из ее рук сумку, применяя удушающие захваты, однако женщина сумку не отпускала и звала на помощь. Когда рядом оказались прохожие, нападавший прекратил вырывать сумку и убежал. Свидетели позвонили в милицию. На крики женщины также отозвался 34-летний витебчанин. Узнав, что произошло, он догнал грабителя и задержал его.

Начальник Витебского городского отдела Следственного комитета Андрей Щербаков вручил благодарность и ценный подарок витебчанину Андрею Соколову, который проявил мужество и не прошел мимо. "Не считаю, что я совершил подвиг, но все же это поступок. После службы в армии я прочитал в одной из книг слова, что отвага - это страх, прикрытый мужеством. Считаю, что это так. Не нужно проходить мимо людей, которые оказались в такой ситуации, как потерпевшая женщина", - сказал после награждения Андрей Соколов.

В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.206 (покушение на грабеж) УК. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и уклонение от содержания детей.-0-

Фото УСК по Витебской области