Витебчанина подозревают в реабилитации нацизма: возбуждено уголовное дело

5 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления ГУБОПиК МВД по Витебской области за реабилитацию нацизма задержали 33-летнего жителя Витебска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"Правоохранители установили, что мужчина с сентября 2018 года размещал и хранил на своей общедоступной странице в социальной сети "ВКонтакте" текстовые и визуальные материалы, восхваляющие идеи неонацизма, коллаборационистов, действовавших на территории Беларуси в период фашистской оккупации, а также солдат нацистской Германии. В августе прошлого года его страница в соцсети была признана судом экстремистскими материалами", - говорится в сообщении.

При обыске дома у задержанного обнаружена и изъята нацистская символика и атрибутика. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за умышленные действия по реабилитации нацизма.-0-