Витебчанина с поддельными российскими правами задержали в Минске

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Первомайского РУВД столицы в районе МКАД остановили грузовой автомобиль для проверки документов. За рулем транспортного средства оказался 40-летний житель Витебска. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"При проверке документов у сотрудников ГАИ вызвала подозрение подлинность водительского удостоверения. При опросе мужчина пояснил, что права он приобрел на территории Российской Федерации у знакомого, за которые заплатил около 80 тыс. российских рублей. После приобретения водительского удостоверения мужчина занялся грузоперевозками", - рассказали в ГУВД.

Изъятое водительское удостоверение было направлено в ГКСЭ по Минску, где эксперты дали заключение о признаках подделки документов.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за подделку документов.-0-