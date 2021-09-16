Витебчанина задержали за сорванный и выброшенный в урну госфлаг

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске задержан слесарь, который разорвал и выбросил в урну государственный флаг. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Утром 9 сентября в Первомайский РОВД областного центра обратился охранник магазина на ул. Богатырева. Он увидел разорванный флаг, висевший до этого на здании торговой точки.

"Камеры наружного наблюдения зафиксировали нарушение: неизвестный сорвал флаг, разорвал его и выбросил в урну. Через несколько дней сыщики установили личность мужчины. Выяснилось, накануне инцидента 26-летний слесарь частного предприятия выпивал в компании. Мысль о выходке появилась по дороге домой, когда флаг попался на глаза. Теперь свои действия витебчанин называет необдуманным поступком", - сообщили в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за надругательство над госфлагом.-0-