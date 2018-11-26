Витебчанину дали 9 лет колонии за убийство из ревности

26 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Витебска приговорил жителя областного центра к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима за убийство знакомого его подруги, сообщили БЕЛТА в прокуратуре области.

Витебчанин видел, как его подруга, с которой он поддерживал близкие отношения, разговаривала с другим мужчиной. Это ему не понравилось. Когда на следующий день житель Витебска пришел к девушке в квартиру, то обнаружил в ней, помимо самой хозяйки, других мужчин. Дверь ему открыл молодой человек, с которым его знакомая накануне общалась. Приревновав девушку, визитер ударил мужчину ножом в область грудной клетки, тот умер на месте происшествия.

Во время судебного заседания житель областного центра не признавал свою вину, но при этом не отрицал, что знакомый подруги умер после его удара ножом.

По предложению государственного обвинителя суд назначил 41-летнему витебчанину наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор вступил в законную силу.-0-