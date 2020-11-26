26 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанка избила мужа горячей сковородой и нанесла несколько ударов ножом, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Инциденту предшествовало застолье в гостях, где семейная пара отдыхала в ночь с 3 на 4 сентября. 64-летняя женщина ушла к себе домой, а ее муж вернулся лишь утром 4 сентября. На почве ревности между супругами возникла ссора, которая переросла в драку. Обиженная витебчанка нанесла мужу удары руками, ногами и попавшими под руку предметами, в том числе ножом и горячей сковородой с разогретым маслом. Потерпевшему удалось вырваться и уйти из дома. Соседи вызвали ему скорую медицинскую помощь.

Расследование уголовного дела завершено. Женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). К ней применена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-