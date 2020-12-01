Витебчанка изготавливала марихуану и хранила ее на работе

1 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанка с сожителем выращивали наркосодержащие растения и изготавливали марихуану, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

В августе сотрудники по наркоконотролю и противодействию торговле людьми недалеко от областного центра нашли поле, на котором росла конопля. Они выяснили, что растения здесь появились не случайно. За ними активно приглядывают мужчина и женщина.

"Вскоре было установлено, что оба они уже были ранее замечены в незаконном обороте наркотиков. 42-летняя витебчанка и ее 40-лентий сожитель несколько месяцев находились в оперативной разработке. В результате сыщикам удалось полностью установить их причастность к посеву и выращиванию конопли, а также последующему изготовлению марихуаны", - отметил Виталий Сапроненко.

Наркотики были найдены у подозреваемой при себе во время задержания, еще килограмм марихуаны она прятала дома. Кроме того, тайник был оборудован и на рабочем месте женщины на одном из рынков Витебска. Вся партия криминального урожая изъята. В отношении подозреваемых следователями возбуждено несколько уголовных дел.-0-