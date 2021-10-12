Витебчанка лишилась почти Br27 тыс. после общения с лжесотрудниками банка

12 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенного в крупном размере. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УСК по Витебской области.

По данным следствия, днем 1 октября 33-летней жительнице Витебска в Viber позвонил мужчина и представился сотрудником банка. В ходе разговора он предложил женщине оказать помощь в разоблачении мошенников. Для этого ей нужно было оформить на себя кредиты в различных банках, установить на телефон приложение удаленного доступа и сообщать все коды, которые будут приходить. Потерпевшая выполнила все указания и лишилась почти Br27 тыс. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. Потерпевшая пояснила следователю, что информацию о мошенниках слышала, но не знает, как им удалось внушить ей оформить три кредита и предоставлять данные. На следующий день ей снова написал "сотрудник банка" и попросил оформить еще два кредита, однако она с ними уже не общалась.

Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) УК.

В УСК по Витебской области добавили, что за первую декаду октября следователи области возбудили восемь уголовных дел по ст.209 (мошенничество) и 40 уголовных дел по ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. По этим уголовным делам у потерпевших похищены денежные средства на сумму более Br63 тыс.

Следственный комитет напомнил, что злоумышленники продолжают придумывать различные способы хищений денежных средств. Граждане во многих случаях проявляют излишнюю доверчивость и невнимательность. Уберечь себя от киберпреступников можно, если соблюдать простые рекомендации. Если вам пришло сообщение, что вы выиграли приз в конкурсе, но вы не участвовали в нем, не переходите по сомнительным ссылкам, не указывайте свои логин и пароль от персональных страниц в социальных сетях. Когда в соцсетях со страниц ваших знакомых обращаются с просьбой о переводе денежных средств с использованием вашей платежной банковской карты, убедитесь, что знакомый действительно нуждается в помощи. Лучше всего перезвонить этому человеку, задать собеседнику такой вопрос, ответ на который будете знать только вы и он. Так вы поймете, что аккаунт вашего знакомого не взломан. При обнаружении платежной банковской карты не публикуйте фотографии с ее реквизитами в соцсетях (этим могут воспользоваться злоумышленники), а отнесите находку в банк. Постарайтесь не использовать WI-FI в общественных местах для входа в приложения интернет-банкинга и оплаты каких-либо услуг в интернете. Используйте сложные пароли и не сохраняйте их в браузерах, не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте подозрительные письма и вложения к ним. Оплату в интернете рекомендуется осуществлять только на проверенных ресурсах. Следует запомнить, что сотрудники банков и правоохранители никогда не будут звонить с просьбой оформить кредит и перевести деньги, а также уточнять по телефону данные ваших платежных банковских карт или паспортные данные. Следователи призывают граждан проявлять бдительность и осмотрительность.-0-