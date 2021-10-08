Витебчанка оформила 4 кредита и перевела мошенникам почти Br23 тыс.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Витебска оформила четыре кредита и перевела мошенникам почти Br23 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

"Жительница областного центра осталась с четырьмя кредитами на сумму почти Br23 тыс. после звонка от мошенников. С витебчанкой связались через мессенджер и представились сотрудниками банка. Женщине сообщили, что на ее имя одобрен кредит на Br3 тыс. После того как она сказала, что это ошибка, потерпевшую стали активно обрабатывать лжесотрудники финансового учреждения. Они перевели разговор уже на якобы представителей Следственного комитета", - рассказали в УВД.

Новые угрозы и уговоры привели к тому, что женщина отправилась в несколько банков, чтобы там взять кредиты. Все это время злоумышленники активно созванивались с женщиной и удаленно руководили ее действиями. Только получив нужные им деньги, мошенники оставили потерпевшую в покое. Тогда же она поняла, что стала жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело.-0-