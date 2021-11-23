Витебчанка по вине кибермошенников за два дня потеряла более Br16 тыс.

23 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. После звонка кибермошенников витебчанка взяла кредит и лишилась более Br16 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В один из дней ноября витебчанке стали поступать звонки в мессенджере. Она не сразу обратила внимание, что номера имели коды иностранных государств. Когда она ответила, звонивший представился сотрудником банка и обратился к ней по имени и отчеству. Мнимый сотрудник службы безопасности финансового учреждения запугал женщину, сказав, что злоумышленники взломали ее банковскую ячейку. В связи с этим он предложил перевести деньги с ее счета на счет банка-партнера. Она согласилась и выполнила все рекомендации незнакомца, в том числе установила приложение на мобильный телефон для удаленного доступа. Первая потеря составила более Br1,1 тыс., о которой женщина узнала благодаря СМС-сообщению.

В этот же день мошенник позвонил еще раз. Незнакомец запугал, что на ее имя кто-то берет кредит, и женщине следует идти в этот банк и взять кредит самой, чтобы деньгами не воспользовались другие лица. Звонивший настаивал, чтобы она никому ничего не рассказывала по вопросу возможного хищения денег и напомнил об ответственности за разглашение информации.

На следующий день женщина оформила кредит. На банковскую карту она получила Br15 тыс. По указанию кибермошенников витебчанка совершила определенные действия, в итоге лишилась всей суммы и получила информационное письмо, что ее кредит аннулирован.

В этой истории всплывает еще одна фигура. С одной стороны с жертвой общался сотрудник службы безопасности банка, а с другой периодически созванивался лжесотрудник центрального управления ГУВД г.Минска.

На третий день витебчанка проанализировала все произошедшее и поняла, что ее обманули, а деньги похитили. Затем она обратилась в милицию.

УВД Витебского облисполкома напоминает, что банковские работники никогда не звонят клиентам и не пытаются узнать персональные данные клиента. В случае поступления подобных сообщений необходимо сразу обратиться в милицию по телефону 102.-0-