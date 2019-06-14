Витебчанка подделала документ о регистрации ребенка, чтобы продать квартиру

14 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебска защитила жилищные права восьмилетнего ребенка, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Витебской области.

В прокуратуру города обратился мужчина. Он сообщил, что его сына незаконно выселили из благоустроенной квартиры в Витебске, где он проживал с матерью - бывшей супругой заявителя. Вскоре квартира была продана. Сейчас мальчик живет без регистрации у бабушки в деревне в Толочинском районе и вынужден длительное время добираться до школы.

Прокуратура проверила информацию, и она подтвердилась. Установлено, что мать несовершеннолетнего подделала сообщение компетентных органов Железнодорожного района Витебска, адресованное коллегам в Толочинском районе, о регистрации ребенка. После чего она использовала этот документ для снятия сына с учета в областном центре и продажи квартиры.

"Такую подделку не заметили сотрудники органов по гражданству и миграции ОВД администрации Железнодорожного района города. Мать и ее сын сняты с регистрационного учета по месту проживания с существенным нарушением законодательства. В порядке реагирования прокуратура внесла начальнику ОВД администрации района представление, в котором потребовала устранить недостатки в работе и привлечь виновных к ответственности", - отметила в надзорном ведомстве.

Одновременно в целях защиты прав малолетнего ребенка прокуратура Витебска предъявила в суд иск о признании договора купли-продажи жилого помещения недействительным. В отношении матери возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.380 УК.-0-