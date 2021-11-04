Витебчанка после звонка кибермошенников едва не лишилась Br7,5 тыс.

4 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебчанка после звонка лжесотрудника банка оформила на себя кредит в Br7,5 тыс. и собиралась взять еще один, но прибывшие по сигналу работников банка милиционеры убедили пенсионерку, что ее обманывают. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Жительнице областного центра 1966 года рождения сначала позвонили якобы из службы доставки, сказав, что на ее имя прибыла посылка, за которую нужно заплатить немаленькую сумму. Там уточнили, отменяет ли она доставку, на что женщина согласилась. Вслед за этим напуганной витебчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил ей, что на нее злоумышленники оформили несколько кредитов. И для разоблачения преступного "синдиката" ей нужно было пойти в несколько отделений банка и взять кредиты на указанную сумму.

Несмотря на то, что женщина находилась на больничном, она поддалась на уговоры мошенников и отправилась в банк. Когда она оформляла на себя кредит в Br7,5 тыс., банковские работники заметили ее тревожное состояние и сообщили об этом в милицию. Прибывшие правоохранители перехватили жертву обманщиков возле другого банка. Витебчанка не поверила ни форме, ни удостоверениям милиционеров, сказав, что ее предупредили о "ненастоящих" блюстителях порядка. И пока ее не доставили в отделение, женщина сомневалась и не хотела отдавать взятый кредит.

Милиционеры убедили женщину вернуть деньги в банк, и теперь ей не придется расплачиваться за кредит. Она также рассказала, что пока общалась с лжесотрудником банка, предоставила ему личные данные и установила приложение удаленного доступа. Позже выяснилось, что мошенники завладели Br500 с ее карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.212 УК.-0-