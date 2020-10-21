Витебчанка повредила служебное авто правоохранителей - возбуждено уголовное дело

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сотрудники областного управления собственной безопасности и сыщики Октябрьского РОВД установили девушку, которая подозревается в повреждении служебного автомобиля. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Случай имел место днем 4 октября возле дома №74 по Московскому проспекту, где 20-летняя жительница областного центра участвовала в протесте. Во время потасовки с правоохранителями она несколько раз ударила ногой по микроавтобусу Ford Transit, в результате чего была повреждена задняя дверь. Следователи дали правовую оценку действиям витебчанки и возбудили уголовное дело за хулиганство", - рассказали в ведомстве.

МВД напоминает: милиционеры при выполнении служебных обязанностей находятся под особой защитой государства, а подобные случаи не остаются без внимания. Каждому противоправному факту будет дана соответствующая юридическая оценка.-0-