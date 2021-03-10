Витебчанка заставила незнакомца извиняться под дулом пистолета

10 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске возник конфликт между участниками двух компаний, которые распивали спиртное в заведении. В словесную перепалку вступили до этого не знакомые друг с другом мужчина и женщина, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Обидевшись на очередную колкость в свой адрес, витебчанка полезла в дамскую сумочку и к удивлению всех достала оттуда пистолет. После этого она стала угрожать оппоненту, пыталась поймать его на прицел и требовала извинений.

Работникам торгового заведения удалось отвлечь женщину и выбить у нее пистолет. Он оказался пневматическим. Оружие унесли в подсобку и передали уже милиционерам. К ним обиженный мужчина обратился на следующий день. "Сыщики уголовного розыска Первомайского РОВД установили личность подозреваемой. Ею оказалась 50-летняя витебчанка. Женщина призналась, что несколько вспылила вчера и уже переживает за свой поступок. Также она рассказала, что приобрела пистолет несколько лет назад и носила с собой для самообороны", - отметили в УВД.

Следователи в отношении витебчанки возбудили уголовное дело.-0-