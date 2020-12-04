Витебская милиция ищет жертв мошенника, который уговаривал взять кредиты

4 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске правоохранители устанавливают жертв мошенника, который убеждал людей оформить на себя крупные кредиты, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Тактика обмана у 26-летнего жителя областного центра строилась на желании людей быстро обогатиться без особых хлопот. Подходящих кандидатур мужчина искал во дворах, выбирая прежде всего людей, ведущих асоциальный образ жизни. Он за небольшую плату предлагал новому знакомому взять на себя в рассрочку телефон или другие гаджеты. При этом мошенник утверждал, что сам будет выплачивать долг банку. Заполучив технику, витебчанин исчезал.

Так он оставил 10 человек с рассрочкой на более Br50 тыс. Подозреваемый задержан, ведется расследование уголовного дела.

В УВД уверены, что количество обманутых людей может быть большим. Всех, кто стал жертвой обмана, правоохранители просят обратиться в милицию по телефонам: +375 (29) 514-11-81 (МТС) или 102.-0-