Витебская пенсионерка 20 лет получала двойную пенсию

6 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская пенсионерка 20 лет незаконно получала двойные пенсионные выплаты, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Жительница Слонима ушла на пенсию в 1997 году. Через два года она перебралась на постоянное жительство в Витебск и на новом месте повторно оформила документы на получение пенсии, указав, что другие выплаты не получает. В результате дезинформации на протяжении последующих 20 лет женщине поступали начисления в двойном размере. Сумма незаконных выплат составила Br32,1 тыс.

За мошенничество в крупном размере в отношении 75-летней пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.-0-