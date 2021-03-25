Витебские оперативники задержали партию мефедрона

25 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Самую крупную в этом году партию наркотических веществ задержали витебские оперативники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В ходе мероприятий по пресечению деятельности интернет-магазина по продаже наркотических средств сыщиками был установлен 20-летний житель Городка. Он уже несколько месяцев являлся активным закладчиком. Во время очередной поездки за крупной партией товара правоохранители задержали молодого человека.

Осматривая во время задержания сумку мужчины, оперативники обнаружили у подозреваемого сверток с порошкообразным веществом. Как установили эксперты, это оказалось особо опасное психотропное вещество - мефедрон. Вес наркотиков составил 99 г. Запрещенные вещества мужчина должен был разложить для дальнейшей реализации. В отношении курьера возбуждено уголовное дело.

Данная партия мефедрона стала крупнейшей из изъятых в Витебской области в нынешнем году. При расфасовке могло бы получиться почти 300 доз. Общая стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет более Br10 тыс.-0-