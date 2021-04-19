Витебские правоохранители задержали группу дачных воров

19 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время проведения оперативных мероприятий сыщики установили троих жителей Витебска, которые обворовывали дачные дома. Действовали мужчины на территории областного центра и Городокского района, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В погоне за добычей воры отжимали стеклопакеты и проникали на дачи. Там подозреваемые забирали себе вещи, которые впоследствии реализовывали.

"Двое из преступной группы были с поличным задержаны после совершения очередной кражи. Их подельник арестован чуть позже. В ходе обысков у подозреваемых изъято более 60 украденных предметов", - добавили в областной милиции.

На сегодняшний день известно как минимум о восьми фактах преступной деятельности витебчан. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.-0-