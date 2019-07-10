Витебские правоохранители задержали лжесвященника Георгия Крота

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебскими сотрудниками ГУБОП пресечена деятельность лжесвященника Георгия Крота, который на территории области совершил несколько преступлений, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси Вадим Толпинец.

В свое время Витебская епархия предупреждала верующих о том, что в области действует лжесвященник. Некто Георгий Крот, представляющийся архимандритом Грузинской православной церкви из Абхазии, а также настоятелем Скита Благовещенья Пресвятой Богородицы в Беларуси, собирал пожертвования якобы на строительство храма и проводил церковные обряды за деньги.

Во время оперативных мероприятий сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК было установлено, что 33-летний уроженец Могилевской области до 2012 года работал кочегаром. После переквалифицировался в священнослужителя. "В качестве доказательства принадлежности к православному клиру мошенник использовал поддельные документы. Сознательно вводя в заблуждение верующих, он преследовал личные корыстные интересы. Представляясь православным священнослужителем, предлагал сделать пожертвования на грузинские монастыри. Средства получал также через размещение в социальных сетях информации о сборе пожертвований на строительство храма. Полученные мошенническим путем пожертвования мужчина тратил на личные нужды", - отметил Вадим Толпинец.

Кроме того, выяснилось, что лжесвященник на одной из личных страниц разместил для свободного просмотра и скачивания порнографические материалы гомосексуального содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.343 УК.

Еще одно уголовное дело по ч.1 ст.205 УК возбуждено по факту кражи. Съехав со съемного жилья в Оршанском районе, мужчина похитил одежду, бытовую технику, шесть икон и восемь церковных книг.

В настоящий момент лжесвященник задержан. При осмотре его жилья изъяты поддельное удостоверение и документы настоятеля Скита Благовещенья Пресвятой Богородицы в Беларуси и архимандрита Грузинской православной церкви из Абхазии.

"В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по документированию его преступной деятельности по фактам мошеннических действий, создании незаконной религиозной организации и распространению материалов порнографического содержания. Также проводится проверка на причастность его к совершению развратных действий в отношении несовершеннолетних", - добавил начальник отдела 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК.-0-