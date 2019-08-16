Витебские правоохранители задержали парня с гашишем

16 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские правоохранители задержали за незаконный оборот гашиша 21-летнего парня, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения сотрудников милиции за незаконный оборот наркотиков. Проверка информации о том, что ранее судимый продолжает свою преступную деятельность, подтвердилась. Парень был задержан с поличным недалеко от областного центра.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.
"Это уже второе уголовное дело, возбужденное за незаконный оборот гашиша на территории Витебского района с начала этого месяца", - добавили в УВД.-0-
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