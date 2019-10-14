14 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники дважды за неделю выявили факты занижения стоимости тягачей при перемещении через границу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Два седельных тягача DAF 2012 и 2014 годов выпуска перемещались через автодорожные пункты пропуска "Урбаны" и "Григоровщина". При декларировании в таможню были предоставлены документы, по которым стоимость машин составляла 9,5 и 8 тыс. евро соответственно. Однако по результатам проверочных мероприятий таможенники установили, что реальная стоимость каждого из транспортных средств достигала более 20 тыс. евро. Стоимость тягачей была занижена более чем в два раза с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов в полном объеме.

В настоящее время таможней начаты административные процессы по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.14.5 КоАП Беларуси. Санкции статьи предусматривают наложение на перевозчика штрафа в размере до 30% от стоимости предметов административных правонарушений.-0-