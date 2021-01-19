Витебские таможенники пресекли нелегальный ввоз вина стоимостью Br9 тыс.

19 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники витебской таможни пресекли ввоз незадекларированных 62 бутылок итальянского вина общей стоимостью Br9 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Нелегальную партию остановили в пункте пропуска "Урбаны". В большегрузе, следующем из Эстонии в Минск, помимо задекларированных товаров витебские таможенники обнаружили 62 бутылки дорогостоящего итальянского вина. Сотрудники таможенного контроля провели проверку с помощью инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК). Среди запчастей и кабин тягачей, значащихся в сопроводительных документах, по результатам сканограммы был обнаружен скрытый от глаз таможенников товар.

Бутылки с вином были спрятаны под спальным местом и за ним. Товар не имел акцизных марок Беларуси и не был указан в документах, предоставленных на пункте таможенного контроля. На вопрос, не перемещает ли незадекларированные товары, водитель до проверки на ИДК отвечал отрицательно.

Общая стоимость вина оценена в Br9 тыс. По факту перемещения незадекларированного товара Витебская таможня начала административный процесс по ч.2 ст.14.1 и по ч.2 ст.12.27 КоАП. Санкции статей предусматривают наложение штрафа в размере до 130 базовых величин с конфискацией сокрытого товара или без конфискации по решению суда.-0-