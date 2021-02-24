Витебские таможенники пресекли незаконную перевозку товара на Br73 тыс.

24 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения среди сборного груза более 2,5 тыс. единиц незадекларированного товара. Турецкий перевозчик незадекларировал товар, который вез из Турции в Финляндию, сообщили БЕЛТА в таможне.

Грузовой автомобиль Volvo приехал в пункт пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе. Водитель представил документы, в которых было указано, что в автомобиле перемещается мебель, посуда, одежда и запчасти. Инспекционно-досмотровый комплекс помог выявить наличие товара, о котором в документах ничего не было сказано. "В результате досмотра грузовика таможенники выявили более одной тонны незадекларированных товаров. Это предметы для дома и туризма, обувь, продукты питания, мобильные телефоны и аксессуары, а также многое другое. Стоимость незаявленной продукции составила около Br73 тыс.", - отметили в Витебской таможне.

В отношении перевозчика начат административный процесс по ч.1 ст.14.5 КоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета правонарушения. В соответствии с законом к ответственности по факту недекларирования товара привлечен и водитель.-0-