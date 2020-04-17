Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз яблок в Россию

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли четыре попытки незаконного перемещения в Россию партий яблок на сумму более Br34 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Машины с товаром остановили в Дубровенском районе, неподалеку от белорусско-российской границы. Более 20 т яблок перевозились в автопоезде Scania, 12 т следовали в грузовике DAF и по 2,5 т - в двух авто ГАЗ.

При проверке у водителей (граждан России) отсутствовали сопроводительные документы на товар. Ни на одну из партий не было и подтверждающего безопасность фитосанитарного сертификата.

Витебская таможня начала административные процессы согласно ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Водителям грозит штраф до 30 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-