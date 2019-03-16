Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 3,6 тыс. электроинструментов

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Беларусь 3,6 тыс. электроинструментов, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

В пункте таможенного оформления "Полоцк" таможенники обнаружили партию ручного электрического инструмента, который незаконно перемещался в железнодорожном контейнере. Товар прибыл из Латвии в железнодорожном составе. "При досмотре грузового контейнера сотрудники таможни обнаружили, что количество товаров, указанных в документах, не соответствует фактически перемещаемому. В частности, 3,6 тыс. единиц рубанков, дрелей, пил циркулярных и шлифовальных машинок перевозились без декларирования", - рассказали в таможне.

Предварительная оценочная стоимость ручного инструмента составила более Br43 тыс. Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Статьей предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-