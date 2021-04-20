Витебские таможенники пресекли провоз трансмиссионного масла почти на Br150 тыс.

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли попытку перевезти через таможенную границу ЕАЭС без декларирования более 9 тыс. л трансмиссионного масла стоимостью почти Br150 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Инцидент произошел на белорусско-латвийской границе в пункте пропуска "Григоровщина". Грузовик DAF следовал из Финляндии с товаром "автомобильные масла, автомобильные смазки, антифризы". При прохождении весогабаритного контроля таможенники установили существенное превышение фактического веса груза в сравнении с указанным в документах.

Дальнейший таможенный досмотр подтвердил наличие в грузовом отсеке незадекларированного товара: 325 канистр по 20 л и 16 бочек по 170 л трансмиссионного масла. Общее количество составило более 9 тыс. л.

По данному факту Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на перевозчика в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-