Витебские таможенники пресекли ввоз в Россию 8 т гранатов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники совместно с сотрудниками Россонского РОВД пресекли попытку незаконного перемещения в Россию 8 т гранатов без необходимых сопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гражданин России перевозил товар на Mercedes. Машину остановили возле деревни Юховичи, чтобы провести контрольные мероприятия. У водителя автопоезда отсутствовали товаросопроводительные документы, в том числе фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность перемещаемой партии гранатов.

Витебская таможня начала административный процесс по признакам совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи в отношении физического лица предполагает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br24,5, с 1 января - Br25,5).-0-

Фото Витебской таможни