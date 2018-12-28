Витебские таможенники пресекли ввоз в Россию 8 т гранатов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники совместно с сотрудниками Россонского РОВД пресекли попытку незаконного перемещения в Россию 8 т гранатов без необходимых сопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Гражданин России перевозил товар на Mercedes. Машину остановили возле деревни Юховичи, чтобы провести контрольные мероприятия. У водителя автопоезда отсутствовали товаросопроводительные документы, в том числе фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность перемещаемой партии гранатов.
Витебская таможня начала административный процесс по признакам совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи в отношении физического лица предполагает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br24,5, с 1 января - Br25,5).-0-
Фото Витебской таможни
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4734 BYN
|2.47 BYN
|2.481 BYN
|USD
|2.1598 BYN
|2.16 BYN
|2.165 BYN
|RUB
|3.1128 BYN
|3.095 BYN
|3.115 BYN