Витебские таможенники с начала года пресекли незаконный ввоз в Россию фруктов и овощей на Br1,2 млн

13 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С начала года витебские таможенники пресекли незаконный ввоз в Российскую Федерацию около 320 т фруктов и овощей общей стоимостью Br1,2 млн, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Всего установлено более 20 попыток перевоза товаров этой категории. Последнюю из них таможенники выявили при проверке в Дубровенском районе недалеко от белорусско-российской границы. "В грузовом отсеке автомобиля DAF под управлением гражданина России находилось около 25 т свежих груш. На фрукты не было ни товаросопроводительных документов, ни фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции для потребления. Стоимость партии груш составила более Br90 тыс. Стоимость всей незаконно перемещаемой с начала года продукции - более Br1,2 млн", - рассказали в таможне.

По установленным фактам начаты административные процессы по ст.13.12 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br29), а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 50% от стоимости предмета правонарушения.-0-