Витебские таможенники выявили нелегальную партию автозапчастей на Br150 тыс.

20 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Крупную партию автозапчастей пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Факт незаконного перемещения автомобильных запчастей общей стоимостью Br150 тыс. выявили витебские таможенники в пункте пропуска "Григоровщина". Автопоездом DAF, следовавшим на территорию Евразийского экономического союза из Германии, управлял гражданин России. По документам, которые водитель представил для оформления, в грузовом отсеке авто перемещались запасные части в ассортименте. Однако при проведении таможенных операций было установлено, что фактически перемещаемый товар (более 3 тыс. автозапчастей) не соответствовал указанному в документах.

Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на водителя в размере до 30 базовых величин и на перевозчика в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения по решению суда.-0-