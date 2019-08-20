Витебские таможенники выявили нелегальную партию автозапчастей на Br150 тыс.

Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 августа 2019, Вт
+24°C
Переменная облачность EUR 2.2759
USD 2.0524
RUB 3.0842
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: в основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация и доверие людей к власти
Президент
Главный идеолог, местная вертикаль и перестановки в МАРТ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
В Беларуси осталось убрать менее 9% площадей зерновых
Экономика
Беларусь в I полугодии сэкономила 442,2 тыс. т условного топлива благодаря энергосбережению
Экономика
Лавринович: на обращения людей необходимо отвечать конкретными делами
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лукашенко отмечает серьезные недостатки в работе правоохранительной системы
13:08 Президент
Участники марафона "24 РАЗАМ" пробежали и проплыли более 12 тыс. часов в помощь детям
12:54 Общество
К прослушиванию допущено 38 участников нацотбора детского "Евровидения-2019"
12:46 Культура
Клонированных котов собираются продавать в Китае
12:45 Калейдоскоп
БРСМ выдвинул представителей в состав окружных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей
12:41 Общество
В Витебске с перерабатывающего предприятия украли 10 т соды
12:28 Происшествия
В Минске со склада предприятия похитили 19 двигателей весом более 4 т
12:28 Происшествия
Минскую велодорожку планируют продлить в 2020 году
12:28 Регионы
"Защита жизни и прав человека" - Лукашенко напомнил о первостепенной задаче правоохранителей
12:27 Президент
Польша лидирует по закупкам низкосортного древесного техсырья через БУТБ
12:23 Экономика
Около 40% месячной нормы осадков выпало за ночь в Волковыске
12:20 Регионы
Лавринович: на обращения людей необходимо отвечать конкретными делами
12:19 Регионы
Международный олимпийский день проведут в Минске 24 августа
12:16 Спорт
Продукцию для дорожной отрасли будет производить новый резидент СЭЗ "Минск"
12:11 Регионы
В Беларуси у меня остается много друзей - Фионна Гибб
12:09 Политика
"Белоруснефть" планирует увеличить добычу нефти на 20 тыс. т по итогам года
12:03 Экономика
Лукашенко: в основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация и доверие людей к власти
12:02 Президент
Беларусь в I полугодии сэкономила 442,2 тыс. т условного топлива благодаря энергосбережению
12:02 Экономика
Суд в Минске оштрафовал жителя Барановичей на Br1275 за кражу прокатного велосипеда
11:57 Происшествия
Французской паре грозит до 6 лет за кражу песка с пляжа Сардинии
11:47 В мире
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Парламентские выборы в Беларуси - 2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
"Тбiлiсоба" "Тбiлiсоба"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Витебские таможенники выявили нелегальную партию автозапчастей на Br150 тыс.

Происшествия 20.08.2019 | 10:45
Фото Витебской таможни
Фото Витебской таможни

20 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Крупную партию автозапчастей пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Факт незаконного перемещения автомобильных запчастей общей стоимостью Br150 тыс. выявили витебские таможенники в пункте пропуска "Григоровщина". Автопоездом DAF, следовавшим на территорию Евразийского экономического союза из Германии, управлял гражданин России. По документам, которые водитель представил для оформления, в грузовом отсеке авто перемещались запасные части в ассортименте. Однако при проведении таможенных операций было установлено, что фактически перемещаемый товар (более 3 тыс. автозапчастей) не соответствовал указанному в документах.

Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на водителя в размере до 30 базовых величин и на перевозчика в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения по решению суда.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Беларусь, Витебск, таможня
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2759 BYN 2.279 BYN 2.283 BYN
USD
2.0524 BYN 2.057 BYN 2.06 BYN
RUB
3.0842 BYN 3.07 BYN 3.089 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: справедливость должна лежать в основе всех действий местной вертикали власти
Все видео

Фотоновости

На киностудии "Беларусьфильм" продолжается работа над созданием национального фильма "Купала"
Все фото

Инфографика

Традиции Яблочного Спаса Яблочный Спас приходится на 19 августа. Это второй по счету Спас, следующий за Медовым Спасом (14 августа) и предшествующий Хлебному (29 августа).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений Лукашенко: справедливость должна лежать в основе всех действий местной вертикали власти
Лукашенко отмечает серьезные недостатки в работе правоохранительной системы
"Защита жизни и прав человека" - Лукашенко напомнил о первостепенной задаче правоохранителей
Политика
Фионна Гибб. Фото из архива В Беларуси у меня остается много друзей - Фионна Гибб
Польская парламентская делегация посетит Беларусь 21-23 августа
В Беларуси планируют использовать полупрозрачные урны и электронное голосование
Экономика
Фото из архива В Беларуси осталось убрать менее 9% площадей зерновых
Польша лидирует по закупкам низкосортного древесного техсырья через БУТБ
"Белоруснефть" планирует увеличить добычу нефти на 20 тыс. т по итогам года
Общество
Фото из архива Конкурс детских и молодежных проектов "Энергомарафон-2019" стартует в Беларуси
Участники марафона "24 РАЗАМ" пробежали и проплыли более 12 тыс. часов в помощь детям
БРСМ выдвинул представителей в состав окружных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей
Регионы
Иван Лавринович Лавринович: на обращения людей необходимо отвечать конкретными делами
Минскую велодорожку планируют продлить в 2020 году
Около 40% месячной нормы осадков выпало за ночь в Волковыске
Спорт
Фото из архива Лисакович, Бахар, Эбонг, Швецов и Чичкан попали в расширенный список сборной Беларуси по футболу на сентябрьские матчи
Международный олимпийский день проведут в Минске 24 августа
Александра Саснович вышла в 1/8 финала на турнире NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке
Технологии
Фото из архива Приложение с интерактивными контурными картами по географии признано лучшим на хакатоне в Минске
Около 100 воспитанников детских домов прошли обучение в IT-лагере МТС
В шифровании Bluetooth нашли уязвимость
Культура
Фото из архива К прослушиванию допущено 38 участников нацотбора детского "Евровидения-2019"
Старинные почтовые открытки представят в Слониме во время Дня белорусской письменности
Пленум писателей Союзного государства пройдет в октябре в Могилеве
В мире
Фото AFP Более 10 тыс. га леса горит на Канарах, свыше 9 тыс. человек эвакуированы
Французской паре грозит до 6 лет за кражу песка с пляжа Сардинии
Марк Захаров госпитализирован с подозрением на воспаление легких
Калейдоскоп
Фото из архива Клонированных котов собираются продавать в Китае
"Миграцию" надувных матрасов запечатлели на видео в США
В Шотландии мужчина упал во время своей свадьбы и забыл жену
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Лидия Ермошина 14 августа Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси
Газета 7 дней
Леонид БРИЧ: «Время требует действий»
Полеты искренней души
EMIN: главная ценность – зрители
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Страницы белорусского спорта
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия