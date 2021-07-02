Витебские таможенники выявили случаи использования подложных документов при перевозке товаров

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками Витебской таможни выявлены случаи использования подложных документов, содержащих фиктивные сведения о фактически перемещаемых товарах, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Чтобы ускорить прохождение таможенной границы ЕАЭС и получить права на приоритетную регистрацию в электронной очереди, водители предъявляли документы, которые содержали заведомо ложные сведения о товаре. По результатам проверочных мероприятий в автодорожном пункте пропуска "Григоровщина" витебскими таможенниками было выявлено три таких факта.

"Водитель грузового транспортного средства с заявленным товаром "лесоматериал" для постановки в электронную очередь в приоритетном порядке предоставил документы на опасный груз "растворитель для лакокрасочных материалов". Также было выявлено два случая, когда для постановки в электронную очередь водители предъявляли документы на опасный груз "аммиачная селитра", но фактически в большегрузах перемещался гофрокартон и кукурузные палочки, чипсы", - рассказали в ГТК.

По материалам проверок Витебской таможни Верхнедвинским РОСК возбуждено три уголовных дела по ч.1 ст.380 УК в отношении граждан, использовавших подложные документы. Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ и штрафа до ограничения свободы на срок до двух лет.-0-