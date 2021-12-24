Витебские таможенники выявили три факта ввоза в ЕАЭС полуприцепов с измененными VIN-номерами

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники выявили три факта ввоза в ЕАЭС полуприцепов с видоизмененными VIN-номерами, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В пункте пропуска "Григоровщина" два грузовика, следовавшие из Клайпеды в Россию, были направлены на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. После таможенного досмотра авто, принадлежащих российским фирмам-перевозчикам, у таможенников возникли сомнения в подлинности идентификационных номеров полуприцепов. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области подтвердили: в обоих случаях VIN-номера полуприцепов изменены.

Еще в одном случае грузовик, принадлежащий казахскому перевозчику, следовал через пункт пропуска "Урбаны". Прибыв в ведомственный пункт таможенного оформления, водитель предъявил документы на полуприцеп General Trailer, который перемещал в качестве товара. Фактический идентификационный номер отличался от указанного в документах, что также послужило основанием для экспертизы. Оказалось, номер был видоизменен.

Витебская таможня начала административные процессы по признакам правонарушений по ч.2 ст.15.1 КоАП. Помимо штрафа статья предусматривает конфискацию транспорта.

Материалы направлены в органы внутренних дел для принятия решений о наличии признаков преступлений, предусмотренных ст.381 УК.-0-