Витебские таможенники задержали 20 т запрещенной к ввозу в Россию рыбной продукции

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники задержали партию рыбной продукции, которую под видом керамической плитки везли в Россию, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

По информации ГТК, при проведении специального мероприятия у белорусско-российской границы витебские таможенники остановили грузовой автомобиль Scania, который направлялся в Российскую Федерацию. "Водитель российской фирмы-перевозчика предоставил сотрудникам таможни документы на якобы перемещавшуюся в грузовом отсеке партию керамической плитки. Однако при осмотре автопоезда было обнаружено всего лишь три коробки с указанным в документах товаром. Во всех остальных перевозились мороженые хребты и брюшки лосося, запрещенные к ввозу в Россию", - рассказали в комитете.

Вес рыбной продукции составил порядка 20 т. Ее стоимость, по предварительной оценке, - более Br66 тыс.

Товар задержан. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости товара.-0-