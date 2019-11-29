Витебские таможенники задержали фуру с 20 т груш

29 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебские таможенники в морском контейнере фуры обнаружили 20 т груш, спрятанных за смонтированной дверью под минеральной ватой, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Автомобиль с морским контейнером остановили во время проверочных мероприятий в Дубровенском районе неподалеку от белорусско-российской границы. Водитель сказал таможенникам, что он ничего не перевозит. Таможенный досмотр показал, что в грузовом отсеке была минеральная вата, прикрывавшая смонтированную дверь, за которой были спрятаны 20 т груш. Никаких документов на товар не было. Стоимость незаконно перемещаемой продукции составила Br14,5 тыс. Сокрыв от таможенного контроля эту продукцию, российская фирма-перевозчик намеревалась незаконно экспортировать ее в РФ.

По факту нарушения законодательства Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП.

В таможне добавили, что подобным образом ввезти груши в Россию пытаются уже в четвертый раз за последние два месяца. Предыдущие три попытки выявили сотрудники Оперативной таможни.-0-