Витебские таможенники задержали нелегальную партию говядины

11 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники совместно с сотрудниками Лиозненского РОВД задержали нелегальную партию говядины, направлявшуюся в Россию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Фура с мясными тушами без документа, подтверждающего безопасность продукции, была остановлена при проведении специального мероприятия вблизи белорусско-российской границы в Лиозненском районе. На перевозимые 3,5 т говяжьих туш предъявить товаросопроводительные документы, в том числе ветеринарный сертификат, водитель не смог, в связи с чем отсутствуют законные основания для их перемещения, эта продукция не может быть признана безопасной для потребителя.

Стоимость мяса составила более Br12 тыс. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс, предусмотренный ч.4 ст.12.17 КоАП. Санкции статьи предусматривают наложение на нарушителя штрафа в размере до 30 базовых величин (с 1 января 2019 года базовая величина составляет Br25,5).-0-