Витебские таможенники задержали нелегальную партию продуктов питания

18 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли ввоз из России без сопроводительных документов партии продуктов питания общей массой 3 т. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебской таможне.

Сотрудники Витебской таможни при проведении специального мероприятия в Дубровенском районе приостановили движение грузового транспортного средства IVECO, в котором незаконно перемещалось 3 т кондитерских изделий, орехов, рыбной и молочной продукции. Товар, на который отсутствовали какие-либо сопроводительные документы, в том числе и подтверждающий безопасность продукции для потребителя ветеринарный сертификат, направлялся в Беларусь из Российской Федерации.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии со ст.13.12 КоАП. Санкция статьи предусматривает для перевозчика как юридического лица наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. Водителю же придется уплатить штраф в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br29).-0-