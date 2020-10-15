Витебские таможенники задержали нелегальную партию товара на Br21 тыс.

15 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники задержали нелегальную партию сыра и декоративных предметов на Br21 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.
Незаконно ввезти товар на территорию ЕАЭС пытался водитель грузовика Renault, принадлежащего литовской фирме-перевозчику. Согласно документам в машине находились декоративные вазы и продукты питания: кондитерские изделия, кофе, масло, чипсы. Однако таможенный досмотр показал другое: в четырех коробках вместо заявленных чипсов были обнаружены 500 упаковок сыра "Филадельфия" весом 100 кг. Также были найдены не заявленные в документах статуэтки из керамики, декоративные подсвечники, часы для каминной полки производства Италии, стилизованные под предметы искусства начала XIX века.
Весь нелегальный товар изъят до решения суда. Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП.-0-