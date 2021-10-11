Витебских подростков будут судить за надругательство над могилами

11 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебска направила в суд уголовное дело о злостном хулиганстве на Загорском кладбище областного центра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры области.

Летом в социальной сети "ВКонтакте" были опубликованы фото и видео, на которых двое нетрезвых подростков 16 и 17 лет надругались над могилами. Обвиняемые лежали на надгробиях, распивали спиртное, из одного захоронения вырвали крест и позировали с ним на камеру.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.339 (хулиганство) УК. Для выявления причин такого поведения подростков прокуратура города проверила организацию профилактической и воспитательной работы с учащимися в школе и колледже, в которых обучались обвиняемые.

"В учреждениях образования работа по идеологическому и патриотическому воспитанию, а также духовному развитию организована ненадлежащим образом. Мероприятия по повышению правовой культуры проводились редко. Требовала активизации внеурочная занятость учащихся. Мониторинг страниц подростков в социальных сетях проводился формально, что не позволяло своевременно реагировать на проявления противоправного поведения. Работа по установлению неблагополучных семей показала себя неэффективной. Прокуратура Витебска внесла 2 представления в учреждения образования по месту обучения обвиняемых, в которых потребовала устранить нарушения законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. По результатам рассмотрения актов надзора к дисциплинарной ответственности привлечены 5 лиц, в том числе социальный педагог и педагог-психолог", - рассказали в прокуратуре области. Сейчас с подростками ведется индивидуальная профилактическая работа.-0-