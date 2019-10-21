Витебский областной суд рассмотрит дело о жестоком убийстве в Полоцке

21 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд сегодня в выездном заседании в суде Полоцкого района и Полоцка начнет рассмотрение уголовного дела по обвинению двух молодых людей в жестоком убийстве человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного суда Наталья Платоненко.

18-летнего и 17-летнего местных жителей обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения), п.п.6, 12, 15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц) УК.

Как сообщалось, днем 22 апреля в милицию поступило сообщение от жителей Полоцка о том, что во дворе частного дома обнаружено захоронение. Выяснилось, что под землей находится тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти. По данным следствия, у полочанина в гостях были трое парней, они вместе выпивали. Возникла ссора, и собутыльники нанесли хозяину травмы. Чтобы скрыть преступление, они закопали тело во дворе.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой черепно-мозговой травмы. Мужчина был захоронен заживо. Во время осмотра места убийства следователи нашли в водоеме лопату, которой потерпевшему также наносили удары.-0-