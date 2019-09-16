Витебский предприниматель недоплатил в бюджет почти Br100 тыс. налогов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br100 тыс. недоплатил в бюджет витебский индивидуальный предприниматель, который занимался реализацией белорусских продуктов в России. Этот факт выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

Установлено, что коммерсант скрывал часть выручки, полученной от реализации товаров. Так, с января 2016 года по январь 2019-го он приобретал у организаций оптовой торговли продукты питания белорусского производства: сыры, масло, шоколадные изделия, крупы. Эти товары витебский предприниматель продавал за наличный расчет в России без оформления первичных учетных документов и не отражал в налоговых декларациях всю сумму полученных доходов. В результате за три года он не уплатил в бюджет более Br98 тыс.

В отношении ИП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).-0-