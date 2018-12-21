21 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский предприниматель похитил у транспортной компании прицеп-рефрижератор стоимостью 12 тыс. евро, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Заявление о краже дорогостоящего прицепа "Шмитц" с охраняемой стоянки от частной компании, занимающейся международными грузоперевозками, поступило в милицию 20 ноября. Им не пользовались более месяца и точную дату пропажи сотрудники правоохранительных органов смогли определить только благодаря записям камеры видеонаблюдения. На камеру попал момент, когда неизвестный мужчина на седельном тягаче марки "Вольво" с регистрационными номерами Евросоюза произвел сцепку с полуприцепом и уехал.

"Правоохранители отрабатывали различные версии: от кражи, совершенной работниками предприятия, до преступления с целью получения страхового возмещения. Также отрабатывался круг лиц, занимающихся грузоперевозками. В результате удалось установить, что к совершению преступления причастен витебский предприниматель", - отметила Ольга Шкуратова.

Злоумышленником оказался 45-летний мужчина. Имея доступ к ключам от тягача своего знакомого, он без его ведома воспользовался автомобилем, предварительно сменив белорусские регистрационные номера на номера Евросоюза, и вечером 29 октября заехал на стоянку транспортного предприятия, откуда и похитил полуприцеп. Отбуксировав его в городской поселок вблизи Витебска, мужчина вернул тягач на место.

Чтобы скрыть следы преступления, фигурант дела в течение нескольких дней изменял вид прицепа (покрасил некоторые элементы, сменил наклейки).

Витебчанин был задержан сотрудниками уголовного розыска ночью 19 декабря при буксировке украденного рефрижератора. За кражу, совершенную в крупном размере, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК. Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту угона седельного тягача "Вольво" и видоизменении номерных идентификационных знаков полуприцепа.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением иных преступлений.-0-