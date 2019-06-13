Владелец фуры с поддельными номерами пытался уклониться от таможенных платежей

13 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Гродненской региональной таможни пресечен факт незаконного ввоза транспортного средства на территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в таможне.

Грузовой автомобиль DAF следовал через пункт пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе на казахстанских регистрационных номерах.

"Выяснилось, что транспортное средство ранее пересекало границу на литовских номерах и состоит на регистрационном учете в странах Евросоюза. Таким образом субъект хозяйствования, пытаясь ввезти автомобиль под видом транспортного средства, уже зарегистрированного на территории ЕАЭС, намеревался уклониться от уплаты таможенных платежей в полном объеме", - отметили в Гродненской региональной таможне. Владелец машины пытался сэкономить около Br43 тыс.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Грузовик стоимостью Br65 тыс. изъят.-0-