Владелец минской турфирмы брал у клиентов деньги и исчезал

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники уголовного розыска задержали бизнесмена, который обманул жителей столицы на сумму свыше Br2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Партизанском РУВД Минска.

Около месяца назад 26-летний минчанин решил начать свой бизнес. Работать он решил в сфере туристических услуг. "Принцип был прост: злоумышленник заключал договоры и брал предоплату, а после бесследно исчезал. Тем, кому все же удавалось связаться с молодым бизнесменом, он пояснял, что находится в командировке", - рассказали в милиции.

"Как установлено, фигурант действительно ездил в командировки, но только по личным нуждам и за деньги обратившихся к нему клиентов. Известно, что за время преступной деятельности он выманил более Br2 тыс.", - проинформировали в РУВД.

Материалы проверки переданы в Партизанский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.

Пострадавших просят позвонить по телефону 8 (029) 356-02-50 или 102.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома