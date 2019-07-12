Владелец минской турфирмы брал у клиентов деньги и исчезал

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники уголовного розыска задержали бизнесмена, который обманул жителей столицы на сумму свыше Br2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Партизанском РУВД Минска.
Около месяца назад 26-летний минчанин решил начать свой бизнес. Работать он решил в сфере туристических услуг. "Принцип был прост: злоумышленник заключал договоры и брал предоплату, а после бесследно исчезал. Тем, кому все же удавалось связаться с молодым бизнесменом, он пояснял, что находится в командировке", - рассказали в милиции.
"Как установлено, фигурант действительно ездил в командировки, но только по личным нуждам и за деньги обратившихся к нему клиентов. Известно, что за время преступной деятельности он выманил более Br2 тыс.", - проинформировали в РУВД.
Материалы проверки переданы в Партизанский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.
Пострадавших просят позвонить по телефону 8 (029) 356-02-50 или 102.-0-
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