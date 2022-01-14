"Владелец нефтяных вышек" выманил у жительницы Минской области более Br12 тыс.

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранный поклонник выманил у жительницы Минской области более Br12 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В сентябре 2021 года 33-летней жительнице Марьиной Горки в социальной сети написал мужчина, который представился Герри Хемильтоном. О себе сообщил, что он успешный иностранный бизнесмен 49 лет, вдовец, от брака есть дочь. Завязалась переписка в мессенджере WhatsApp. Мужчина присылал свои фотографии и даже видеозаписи собственной нефтяной вышки. "Расположив к себе девушку, "предприниматель" пояснил: чтобы он смог приехать в Беларусь, ей необходимо принять посылку с деньгами и документами. Потерпевшей стали поступать сообщения об оплате доставки и сборов. Она совершила несколько денежных переводов, о чем сообщила Герри и компании по доставке. Мужчина попросил также оплатить ему перелет, пояснив, что его расчетный счет заблокирован. Девушка и здесь помогла своему поклоннику", - рассказали следователи.

На эти цели потерпевшая, которая очень хотела увидеться с другом по переписке, брала кредиты в банковских учреждениях и осуществляла международные переводы денежных средств на имя лица, указанного в сообщении. В общей сложности, общаясь с иностранным "бизнесменом", девушка в несколько этапов осенью - зимой прошлого года перечислила более Br12 тыс. Мужчина ослаблял бдительность потерпевшей рассказами и фотографиями красочной жизни. Когда же "владелец нефтяных вышек" стал просить помощь в оформлении визы, называя суммы в тысячах, девушка возразила. Заподозрив неладное, о случившемся она рассказала знакомому. Тот посоветовал потерпевшей обратиться в правоохранительные органы.

Пуховичский районный отдел СК возбудил по этому факту уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. Потерпевшая допрошена, осмотрен ее мобильный телефон. В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Следователи просят граждан быть бдительными: злоумышленники, знакомясь в социальных сетях, часто используют фальшивые данные и пытаются войти в доверие, чтобы завладеть денежными средствами потерпевших. "Не доверяйте сообщениям подобных "бизнесменов", "генералов", "военных врачей" и не переводите незнакомцам денежные средства", - подчеркнули в ведомстве.-0-