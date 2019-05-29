Владельца интернет-магазина по продаже наркотиков задержали в Борисове

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники борисовского отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми при содействии специального отряда быстрого реагирования задержали в Борисове автомобиль "Рено Логан" под управлением 25-летнего местного жителя, владельца telegram-магазина по продаже наркотиков. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители предварительно установили, что с января этого года житель районного центра продавал особо опасный психотроп альфа-PVP через собственный интернет-магазин в Telegram. "Психотропы он сбывал в Борисове. Закладки делались и в лесном массиве города, и вблизи многоквартирных домов. Сейчас сотрудники милиции устанавливают канал поставки наркотиков, а также круг возможных покупателей", - проинформировали в УВД.

При обыске в машине нашли и изъяли 59,1 г расфасованного по пакетам особо опасного психотропа альфа-PVP. Изъяты также три таблетки экстази общей массой 1,01 г. В автомобиле находились приспособления для фасовки наркотических веществ: электронные весы, полимерные пакеты, изолента. Как выяснилось, машина задержанному не принадлежит: ее борисовчанин арендовал на несколько дней.

Житель Борисова помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.-0-