Владельца интернет-магазина психотропов задержали в Борисове

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове задержан владелец интернет-магазина по продаже психотропов, сообщили БЕЛТА в Борисовском РУВД.

Оперативники УВД Миноблисполкома при содействии коллег из борисовского наркоконтроля 2 апреля задержали 23-летнего безработного жителя районного центра. Ранее в поле зрения правоохранительных органов молодой человек не попадал, активно занимался спортом. "По предварительной информации, в марте борисовчанин создал с помощью мессенджера Telegram интернет-магазин по продаже психотропных веществ с помощью тайников. Аудитория наркодилера состояла из 26 подписчиков, личности которых пока устанавливаются, - рассказали в РУВД. - Товар молодой человек покупал в более крупных интернет-магазинах. Чтобы снизить риск разоблачения до минимума, выполнял самостоятельно все операции: от закупки психотропов до последующей их фасовки и закладки в тайники".

Борисовчанин делал закладки в основном в центральной части города. Обнаружено 5 закладок общей массой более 4 г. Дома у фигуранта обнаружено и изъято около 20 г психотропа альфа-PVP, а также весы и различные приспособления для фасовки.

Борисовчанин помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК.-0-

Фото Борисовского РУВД