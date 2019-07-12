Владельцы витебской фирмы "сэкономили" более Br100 тыс. на налогах продажей бизнеса

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совладельцы витебского частного предприятия фиктивно продали бизнес асоциальному минчанину, чтобы сэкономить более Br100 тыс. на налогах, сообщили БЕЛТА в КГК.

Установлено, что трое совладельцев частного предприятия за несколько дней до срока подачи налоговой декларации и уплаты налогов оформили фиктивную продажу долей своей организации безработному минчанину, ведущему асоциальный образ жизни, за вознаграждение в размере Br200. Новый владелец бизнеса не подал налоговую декларацию и не заплатил налоги за период хозяйственной деятельности бывших руководителей фирмы.

Причиненный государству ущерб превысил Br152 тыс. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении трех витебчан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

Во время обысков в офисе коммерческой организации и по месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято $38 тыс. и Br72 тыс. По ходатайству фигурантов уголовного дела все изъятые во время обыска денежные средства перечислены в бюджет в счет уплаты налогов в целях возмещения ущерба, причиненного государству.-0-