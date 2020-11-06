Вместо свинца песок и щебень - минчанин продал партию "липовых" аккумуляторов на Br25 тыс.

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, продавший партию "липовых" аккумуляторов. Об этом проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники Осиповичского РОВД вышли на 33-летнего мужчину. По оперативной информации, он продал индивидуальному предпринимателю из райцентра почти 20 т старых аккумуляторов на сумму более Br25 тыс.

"Как оказалось, вместо батарей были реализованы пустышки. Сделка состоялась еще в июле прошлого года, с тех пор 370 аккумуляторов хранилось на складе. Со временем на некоторых из них высох защитный слой битума. После вскрытия всех батарей новый владелец обнаружил внутри песок, щебень и смесь воды с отработанным маслом", - уточнила пресс-секретарь.

ИП пытался самостоятельно вернуть деньги, но минчанин под разными предлогами тянул время, а затем скрылся.

После задержания продавец пояснил, что просто хотел заработать. Он купил корпусы аккумуляторов, наполнил их щебнем и песком и реализовал по цене свинца.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.-0-